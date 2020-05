Ik vind: A348 wordt CO2-neutrale weg

Ik dacht even toen ik de kop boven het artikel (Regiobode 13/05, red.) zag: dat moet een verlate 1 aprilgrap zijn. Ben ik nu gek of is die weg nog geen 3 jaar geleden al ‘helemaal op de schop’ geweest? Voorzien van nieuw asfalt, vangrails, bebording, etc.

Heeft de provincie geldpest? En daarbij: CO2-neutraal, hoe zie je dat voor je? Het bestaande asfalt verwijderen betekent kapitaalvernietiging en heel veel uitstoot van allerlei graaf-schraap-asfaltmachines. Nieuw asfalt aanbrengen is een hele dure grap en geeft ook weer heel veel uitstoot van allerlei machines. Opnieuw aanbrengen van vangrails, belijning, bebording (hergebruik of nieuw?) hetzelfde verhaal.

Afgezien van belachelijke geldverspilling, opnieuw te verwachten grote overlast en het tenenkrommende gebruik van twee keer het woord ‘stakeholders’ in het artikel: zijn ze nou helemaal gek geworden?

Michiel van Huffelen,

Dieren