Hoge Veluwe verruimt de openingstijden en opent meer faciliteiten

HOENDERLOO – Sinds vrijdag 15 mei gaat Het Nationale Park De Hoge Veluwe terug naar zijn standaardopeningstijden. Dit houdt in dat de door velen zo gemiste avondopenstelling weer van kracht is en het Park dagelijks via de entrees bij Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen van 8.00 tot 21.00 toegankelijk is Het Parkrestaurant en het Museonder gaan weer open per 1 juni. De camping per 1 juli.

Gedurende de coronacrisis is het motto van De Hoge Veluwe: ruimte, veiligheid en genieten. Met ruim 5.400 hectare aan bossen, heide, zandverstuivingen en open vlaktes is er binnen het Park voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen en het Park zorgt op grond van een strak Coronaprotocol voor een veilige omgeving om in te recreëren.

Per 1 juni zijn ook de huurfietsen weer beschikbaar, zodat het ook weer mogelijk is om met elektrische fiets, rolstoelfiets of bakfiets op pad te gaan. Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom om op een veilige manier te genieten van de natuur, kunst en architectuur. Op de fietspaden geldt vanwege de coronaregels eenrichtingsverkeer. Op de autowegen mag niet worden gefietst. De fietsroutes staan aangegeven met bebording.

De Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en Theehuis De Kemperberg zijn reeds in gebruik genomen als afhaallocatie voor diverse kleine versnaperingen. Ook kunnen de bezoekers van het Park picknickpakketten en andere Hoge Veluwe to go-producten in het Park Paviljoen kopen. Ook de Parkwinkel is geopend volgens de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt het weer mogelijk om het Parkrestaurant en het Museonder te bezoeken en is het Park Paviljoen beschikbaar voor het huren van zalen, zowel zakelijk als particulier.

Vanaf de uitbraak van het coronavirus werd Het Nationale Park De Hoge Veluwe genoodzaakt om stap voor stap steeds striktere maatregelen te nemen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het Park kon gelukkig geopend blijven, maar de maatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. De entreegelden bedragen 85 procent van de inkomsten van het Park en afname had dus ook grote gevolgen voor de financiële situatie. De Hoge Veluwe is een vrijwel subsidieonafhankelijke organisatie en de bezoeker draagt dus in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het Park. Het Park roept bezoekers en Parkrelaties op om het Park financieel te steunen in deze moeilijke tijd.

ww.hogeveluwe.nl/steunhetpark