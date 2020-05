HOB speelt vanuit huis op Dodenherdenking

BRUMMEN – Hoewel er niet gezamenlijk kan worden gerepeteerd, zitten de muzikanten van Harmonie Orkest Brummen (HOB) niet stil. Zo werd er onlangs gespeeld voor de jaarlijkse Dodenherdenking. Vanuit huis, dat dan wel.

De orkestleden blijven thuis gewoon hun muziek beoefenen. Dirigent Römanö Mediati neemt elke weer een motiverend instructiefilmpje op voor de muzikanten uit het grote orkest. Op 4 mei leverden de muzikanten als vanouds een bijdrage aan de Dodenherdenking. Er zijn opnamen gemaakt van het Wilhelmus en de trompetsolo. Mediati maakte er een indrukwekkend filmpje van, met een gedicht van Liesbeth Bourgonje erin verwerkt.

Intussen laten de jeugdleden ook van zich horen. In de opleidingsorkesten en in het grote orkest zitten veel enthousiaste leden, zij hebben als laatste het nummer Believer geoefend en apart van elkaar de verschillende partijen ingespeeld. Ook hiervan is een filmpje gemaakt. De organisatie en het monteren van het filmpje zijn in handen van Carlijn en Siebe. Het HOB blijft muziek maken.

Foto: Screenshot YouTube

https://youtu.be/swU-CCKdMmw

https://youtu.be/BQy8AZ4y4Y0