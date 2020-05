Het Rhedens klaar voor heropening

DIEREN/ROZENDAAL – Dinsdag 19 mei maakte Premier Rutte bekend dat ook de middelbare scholen de deuren op 2 juni weer mogen openen. Voor het Rhedens met locaties in Rozendaal en Dieren betekende dit blijdschap, maar ook veel regelwerk.

“We merkten dat voor sommige kinderen het thuis werken goed was, maar anderen missen toch het sociale contact”, vertelt Clemy Oomens, locatiedirecteur van Het Rhedens in Rozendaal. “Docenten hadden via Google Meet contact met alle leerlingen, maar tegenover elkaar zitten in een klas en elkaar in de ogen kunnen kijken is toch anders.”

Toen het nieuws bekend werd dat de school weer open mogen, was er vooral blijdschap, maar kwam er een nieuwe uitdaging bij. “Het is een ontzettende puzzel”, zegt Oomens. Er mag maar een beperkt aantal leerlingen tegelijk naar school en doordat kwetsbare docenten alleen op afstand kunnen lesgeven, komt de directrice voor uitdagingen te staan waarvan ze niet had verwacht dat ze die ooit zou meemaken.

“We hebben besloten om alle kinderen 1 dag per week naar school te laten komen. Elke dag komt een deel van de kinderen naar school en de rest volgt de les via een stream. We hanteren het noodrooster, dat betekent lessen van 9.00 tot 13.30 uur.” Ook op het gebied van hygiëne en het 1,5 meter afstand houden zijn de nodige maatregelen genomen. “Overal staan pompjes met desinfectiemiddel, de tafels staan ver uit elkaar en er liggen doekjes om die naderhand te reinigen.”

Op dit moment is de school al druk bezig met de roosters voor volgend jaar. “We verwachten dat de situatie nog wel even gaat duren en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen volgend jaar meer momenten naar school kunnen gaan”, aldus Oomens.

Op de locatie van Het Rhedens in Dieren wordt nog volop gewerkt aan een rooster voor de leerlingen. “Ik kan nog niet zeggen hoe vaak de leerlingen naar school gaan. Maar de eerste weken gaat dat nog meer op afstand zijn dan op de school zelf. Wel verwacht ik dat de onderbouw iets frequenter naar school gaat, maar we zijn nu nog druk met voorbereidingen bezig”, liet Marion Krabbenborg, locatiedirecteur van Het Rhedens Dieren, weten.