Herinrichting buitenruimte Oude Jan Velp

VELP – In de laatste week van mei wordt er gestart met werkzaamheden in de buitenruimte van de Oude Jan in Velp. Zowel de bestrating als het groen rondom de kerk worden aangepakt. Het plan hiervoor is opgesteld in samenspraak met inwoners van Velp. Het terrein wordt gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig.

Pal voor de kerk, onder de majestueuze rode beuk, komt een mooie cirkelvormige halfverharding, met aan de rand een aantal zitbanken. Het wordt een veel betere plaats voor ontmoeting en verpozing dan nu het geval is. De paden op het terrein krijgen een ander, logisch beloop, maar de historische basaltkeien blijven.

Alle lindes bij de Oude Jan, oostelijk van de ingang bij de rode beuk, worden in het vervolg periodiek geknot, zodat er een eenheid in beeld ontstaat en de kerk beter zichtbaar is. Langs de woningen aan de noordkant komt een mooie border met een paar lage bomen. De oude muur wordt vrijgemaakt van begroeiing en ook hier komt een border. Tenslotte krijgt het gras een ander karakter: natuurlijker, bloemrijk, vriendelijk voor bijen en vlinders. Met uitzondering van een graspad direct rond de kerk, wordt er dan nog maar incidenteel gemaaid. De zeldzame weidegeelster wordt bij de werkzaamheden ontzien,

Het werk wordt opgedeeld in twee fasen. Eerst is de verharding aan de beurt: het verleggen en bestraten van de paden en het aanleggen van de halfverharding. Daarvan is de start nu voorzien in de laatste week van mei, met inachtneming van de regels in het kader van het coronavirus. De gemeente Rheden houdt toezicht op de uitvoering. De tweede fase start in het najaar met de werkzaamheden aan de bomen en de aanleg en renovatie van de groenvakken..

Ik buurt mee!

Martin Idema, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Oude Jan: “Het Ik buurt mee! project van de gemeente Rheden toonde de betrokkenheid van de inwoners van Velp bij de Oude Jan en omgeving. Er is meer dan 3.000 euro aan waardecheques gedoneerd als bijdrage in de noodzakelijke verplaatsing van de Dr. Fabiuspomp en het tapwatergeschikt maken ervan èn in de aanschaf van een degelijk mededelingenbord met historische informatie over de Oude Jan en de directe omgeving.”

Wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden sluit hierbij aan: “Wij zijn er trots op dat inwoners massaal gebruik maken van het platform Ik buurt mee!. In dit geval inwoners die de herinrichting rondom de Oude Jan een warm hart toedragen. Met deze cheques komen inwoners nog meer aan zet in hun eigen leefomgeving. Zelf heb ik ook een speciale band met de Oude Jan. Mijn opa en oma woonden jarenlang in de Reinaldstraat.”

Vorige week kwam er daarbij nog een aanvullende financiële bijdrage voor de verplaatsing van de Dr. Fabiuspomp van de Stichting Geërfdenfonds van de Geërfden van Velp.

Meehelpen bij onderhoud

De Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden dragen financieel veel bij aan dit plan. Ook is er een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland beschikbaar gekomen. Voorwaarde daarbij is dat bewoners meedoen bij de aanleg en later bij het onderhoud.

Na de inbreng van de buurtbewoners vorig jaar doet de Stichting Vrienden van de Oude Jan daarom opnieuw een oproep. “Wij zoeken allereerst een aantal mensen die in het najaar een bijdrage willen leveren bij de aanleg van de groenvakken. Natuurlijk alleen als de situatie in verband met het coronavirus dat toelaat. Vanaf voorjaar 2021 is ook een aantal vrijwilligers nodig voor het periodieke onderhoud: samen een paar uurtjes per maand het nieuwe parkje netjes houden. Voor gereedschap wordt gezorgd. Tenslotte zoeken wij iemand die de inzet van de vrijwilligers in goede banen wil leiden. En laat ook de vrijwilligers maar komen die bij willen dragen in het organiseren van activiteiten voor de buurt. Bijvoorbeeld om een keer op een zonnige middag onder de grote rode beuk iets leuks gaan doen met de kinderen uit de buurt. Of misschien toch heel wat anders? Er zijn vast genoeg ideeën in de wijk rond de Oude Jan”, zegt Martin Idema. Opgeven als onderhoudsvrijwilliger of coördinator kan via ikdoemee@vroj.nl.