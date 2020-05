Herdenking 4 mei op Nationaal Ereveld Loenen live bij Omroep Gelderland

LOENEN – Ondanks alle maatregelen vanwege het coronavirus, wordt in dit belangrijke herdenkingsjaar stilgestaan bij de dodenherdenking op 4 mei. De militaire herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen is vanuit huis live te volgen via Omroep Gelderland. De begraafplaats is op die dag gesloten voor bezoekers.

De uitzending begint die dag om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Tijdens de herdenking haalt onder andere Bert Carper herinneringen op aan zijn vader Theodorus Carper, zingt zangeres Karsu Dönmez de liederen ‘Ken je mij’ en de ‘Echo’, en aansluitend vertellen de leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn over hun oud-schoolgenoten Govert en Curt. Melody Colijn vertelt het verhaal achter het stemmenkoor uit een vrouwenkamp op Sumatra. Als eerbetoon worden er 4000 bloemen gelegd door jongeren; op elk graf één. De presentatie is in handen van Renee van Bavel.

Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens vredesmissies. Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting

In de dagen rond de herdenking is het ereveld beperkt open voor bezoek van nabestaanden, tenzij het te druk wordt, dan gaat de begraafplaats alsnog dicht. De Oorlogsgravenstichting adviseert mensen om thuis te blijven. De herdenking op 4 mei is dan ook niet toegankelijk.