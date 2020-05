Herdenken en Bevrijdingsvuur in Beekbergen

BEEKBERGEN – Hoewel er geen centrale herdenking kon worden gehouden, werd op maandag 4 mei in Beekbergen stilgestaan bij Dodenherdenking. Bij het monument in het Teixeira de Mattospark hing de vlag halfstok en brandde de herdenkingsvlam. Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen legde een krans bij het monument.

Voorafgaand aan de korte ceremonie is één minuut stilte in acht genomen voor Herman Bos, de recent overleden voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. 2 Minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus maakten deel uit van het programma. De bijeenkomst werd afgesloten met de woorden van het gedicht ‘Lied tegen de derde wereldoorlog’ van Huub Oosterhuis.

Dinsdagochtend 5 mei is het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Beekbergen gebracht. Na een korte plechtigheid is het vuur om 8.00 uur ontstoken bij het monument in het Teixeira de Mattospark. Ook deze ochtend werd een minuut stilte gehouden voor Herman Bos.