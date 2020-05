Hennepkwekerij opgerold in Dieren

DIEREN – De politie in Dieren heeft donderdag 30 april een hennepkwekerij gevonden in een woning aan de Willem Pijperlaan. Er stonden ruim 600 planten. Een 54-jarige man zonder vast woonadres is aangehouden. Er was sprake van diefstal van stroom, de netbeheerder deed hiervan aangifte en heeft de stroom afgesloten. De politie meldt dat een kwekerij ernstig gevaar oplevert voor omwonenden, omdat er regelmatig brand uitbreekt. De politie vraagt dan ook signalen van hennepteelt te melden via tel. 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl/melden.