Hennepkwekerij ontmanteld na tips

DOESBURG – De politie in Doesburg heeft maandag 11 mei een hennepkwekerij opgerold in een flatwoning aan de Koppelweg. De politie was getipt: er kwamen vaak verschillende mensen over de vloer en er werd vermoed dat de flat was onderverhuurd. Na aanvullend onderzoek is de politie maandag de woning binnengegaan. Hier vonden de agenten een in werking zijnde hennepkwekerij met lampen en filters in de woon- en slaapkamer. Op dat moment waren een 43-jarige man uit Velp en een 35-jarige man uit Arnhem aanwezig, zij zijn aangehouden voor verhoor op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. De 254 planten zijn vernietigd en de woning is overgedragen aan woningbouwcoöperatie.