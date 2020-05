Hemelvaartsdag blijft echte fietsdag

DOESBURG – Dat Hemelvaartsdag een fietsdag is bleek ook dit jaar, op donderdag 21 mei. Zelfs corona kon menig fietser niet thuishouden en het werd dan ook flink druk op de paden. Het was dan ook een schitterende dag om de omgeving te verkennen op de fiets. Bij de sluis in Doesburg , waar de route over de dijken komt, waren veel fietsers te zien. Helaas moest de ijsboer verstek laten gaan, zodat er tijdens het rustpunt in de fietsroute niet van een lekker ijsje kon worden genoten, maar dat mocht de pret niet drukken.

Foto: Hanny ten Dolle