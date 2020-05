DIEREN – Attent Zorg en Behandeling heeft hekken geplaatst rondom verpleeghuis De Oude Plataan. De Gelderlander meldt dat dit is gedaan om te voorkomen dat familieleden tegen de huidige coronamaatregelen in contact leggen met de bewoners.

Momenteel is De Oude Plataan nog steeds gesloten voor bezoek. Niet alle familieleden houden zich hieraan. Er is nog geen corona vastgesteld binnen De Oude Plataan en dat wil Attent graag zo houden.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink