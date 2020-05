Heemraad Dirk-Siert Schoonman vertrekt als bestuurder bij Vallei en Veluwe

BRUMMEN – Dirk-Siert Schoonman uit Brummen vertrekt als bestuurder bij waterschap Vallei en Veluwe. De akkerbouwer is kandidaat-dijkgraaf voor het Waterschaps Drents Overijsselse Delta. Als Schoonman wordt benoemd, stopt hij als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur bij Vallei en Veluwe.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe: “Allereerst is dit fantastisch nieuws voor Dirk-Siert Schoonman en voor onze collega’s van WDOD. Daarnaast betekent dit het vertrek van een zeer gewaardeerd lid van ons bestuur. Met veel plezier werkten we de afgelopen jaren samen. Dirk-Siert heeft zich ontwikkeld tot een bevlogen waterbestuurder op regionaal en landelijk niveau. We gaan hem missen bij ons waterschap. Persoonlijk verheug ik me erop dat we als dijkgraaf weer collega’s worden en onze goede samenwerking dus kunnen voortzetten.”

De benoeming van Dirk-Siert Schoonman als dijkgraaf bij WDOD is definitief na benoeming van de Kroon. De datum van zijn vertrek bij Waterschap Vallei en Veluwe en start bij WDOD is nog niet bekend. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is aan zet om te bepalen hoe het met deze situatie wil omgaan en hoe het de toekomstige samenstelling van het Dagelijks Bestuur wil gaan vormgeven.

Dirk-Siert Schoonman startte in 2015 aan zijn eerste periode als Algemeen bestuurslid en tevens als heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. In 2019 kreeg hij de kans opnieuw deel uit te maken van het dagelijks bestuur met het landelijke gebied in zijn portefeuille.

