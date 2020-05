Grofvuil wegbrengen en ophalen niet langer gratis

GEM. RHEDEN – De vervuiler betaalt. Dat is het motto van het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Rheden. Vanaf 1 juli verandert er daarom een aantal zaken op het gebied van afvalinzameling. Zo is het wegbrengen en laten ophalen van grofvuil niet langer gratis.

Vanwege de financiële ontwikkelingen heeft de gemeente moeten zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Daarbij was de vraag of het huidige hoge serviceniveau nog wel nodig is, terwijl de afvalstoffenheffing onder het landelijk gemiddelde ligt. De gemeenteraad besloot het serviceniveau te verlagen en dat betekent dat er per 1 juli een aantal zaken wijzigt.

Wethouder Dorus Klomberg: “Ik vind het belangrijk dat geldt: ‘De vervuiler betaalt’. In het huidige systeem betalen inwoners die nooit grofvuil hebben mee aan de inzameling van het grofvuil van anderen. De wijzigingen zijn niet alleen nodig om financiële redenen, maar ook hierom. Afval en grondstoffen scheiden levert een voordeel op voor het milieu. We zijn daarmee op de goede weg en ik hoop dat wij ons hiervoor samen blijven inzetten!”

Grof vuil

Vanaf 1 juli moeten alle inwoners van Rheden met hun grofvuil naar het Recycleplein in Doesburg. Het Recycleplein Doesburg kent een gratis en een betaald deel, met twee aparte ingangen. Afval dat gratis weg te brengen is, zijn onder andere elektrische apparaten, piepschuim, hard plastic, textiel en glas. Voor het afval waarvoor betaald moet worden, zoals bouwpuin en hout, betaalt de bezoeker bij de uitgang. Betalen kan alleen met de pinpas.

De mogelijkheid om het afval zes keer per jaar gratis weg te brengen vervalt per 1 juli. Tot die tijd kunnen inwoners nog gewoon terecht bij Afvalbrengstation Noord in Arnhem. Het laten ophalen van grofvuil blijft mogelijk, maar is per 1 juli niet meer gratis.

Green Bag en PMD

De aanschaf, het laten ophalen en verwerken van het tuinafval door middel van een Green Bag kost de gemeente Rheden 15 euro. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al besloten de bijdrage van inwoners hieraan te verhogen van 2,50 naar 5 euro per Green Bag. Deze wijziging gaat ook per 1 juli in.

Omdat een beperkte groep inwoners gebruik maakt van de PMD verzamelcontainers bij de Jumbo in Velp en op het Ericaplein in Dieren, gaan deze in het kader van verlaging van het serviceniveau verdwijnen. Gemeente Rheden vermeldt binnenkort op die locaties wanneer de containers exact gaan verdwijnen.

Tarieven

Eind juni stelt de gemeenteraad verschillende tarieven rondom de afvalinzameling vast. Vanaf 1 juli zijn al deze tarieven te raadplegen op www.rheden.nl/afval. Binnenkort verschijnt een nieuwe afvalkrant. Deze wordt huis-aan-huis verspreid met Regiobode. Inwoners die deze krant niet ontvangen, kunnen een exemplaar opvragen bij de gemeente.