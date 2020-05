Groene lintjes Apeldoorn

GEM. APELDOORN – De lokale fractie van GroenLinks in Apeldoorn zet jaarlijks inwoners van de gemeente in het zonnetje die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu. Daarom worden op donderdag 4 juni voor de zestiende maal de groene lintjes uitgereikt. GroenLinks wil hiermee het onderwerp milieu op een positieve manier in het nieuws brengen.

Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten aandragen. Gezocht worden mensen uit de gemeente Apeldoorn die zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu, mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. Nominaties kunnen, voorzien van motivatie, tot uiterlijk 25 mei worden ingestuurd naar groenlinks@apeldoorn.nl.