Goudsmeden in actie voor Voedselbank Arnhem

VELP – Op donderdag 30 april overhandigde Hans Aalbers namens Juweliershuis Aalbers een cheque ter waarde van 7.500 euro aan Voedselbank Arnhem. In samenwerking met Banketbakkerij Teunissen, Pannenkoekenhuis Strijland en Automatiek Beursken zijn daarnaast nog eens ruim 600 waardebonnen gedoneerd voor de gezinnen uit de gemeente Rheden die aangewezen zijn op de voedselbank.

De goudsmeden van Juweliershuis Aalbers vervaardigden de afgelopen weken in het eigen atelier een speciale gouden hanger: ‘Een Hart vol Geluk’. Vier in goud uitgevoerde gestileerde hartjes vormen samen een klavertje vier. Van de speciale prijs van 795 euro gaat 250 euro rechtstreeks naar de Voedselbank.

Over het ontstaan van deze actie vertelt Hans Aalbers: “In de eerste weken van het coronavirus zagen we het werk in ons atelier teruglopen. Omdat veel familieleden elkaar vanwege beperkende maatregelen niet konden en kunnen bezoeken, ontwierpen de goudsmeden een speciale gouden hanger: ‘Een Hart vol Geluk’. De hanger is vervolgens in ons eigen atelier gemaakt in diverse uitvoeringen. In geel, wit of roségoud en met of zonder toevoegingen van diverse edelstenen zoals diamant en saffier. Na een promotie op RTL7 bij het programma Business Class van Harry Mens, waar de hangers uitgebreid getoond werden, kwam er direct vraag naar deze hanger uit het hele land. Door naar elkaar om te kijken, moeten we samen door deze bijzondere tijd heen kunnen komen. Deze actie bewijst wel dat we met elkaar een hoop kunnen betekenen voor een ander. Ik kijk dan ook met trots terug op dit initiatief van onze goudsmeden.”