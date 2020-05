‘Gezonde cheque’ voor leden Gelregym

DIEREN – Om in deze tijden haar leden gezond te houden, heeft het bestuur van Gelregym een ludieke actie bedacht. Alle leden hebben een ‘gezonde cheque’ ontvangen. Deze cheque mogen ze inleveren bij Bosveld Groente en Fruit in Dieren. Op deze manier probeert de gymvereniging haar leden gezond te houden, komt Gelregym tegemoet in de contributie en steunt de vereniging de lokale middenstand in deze lastige tijden.