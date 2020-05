Geniet van de eigen omgeving: eten in de natuur

REGIO – Vanwege het Corona virus is het spannend of buitenlandse vakantiegebieden open gaan. Dé kans om juist nu vakantie te vieren in de eigen woonomgeving. De komende weken geeft het Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom tips over bijzondere plekken en recreatieve mogelijkheden in de gemeente Rheden. Bekend voor de één, onbekend voor de ander. Genieten en kennis van de eigen omgeving staan voorop.

Tip 1: Eten in de natuur

Veel horeca-ondernemers bieden op dit moment met succes afhaalmaaltijden aan. U helpt de lokale ondernemers hier enorm mee! Natuurlijk is het makkelijk om dit thuis op te eten, maar op de Veluwezoom zijn vele bijzondere plekken waar picknicktafels staan. Maak daar gebruik van! Fiets of wandel er heen, eet en geniet van de prachtige entourage vlak bij huis. En neem je afval weer mee naar huis

Aanraders voor de picknick:

Velp – de bosvijver tussen fietsknooppunt 21 en 69. Een ruime zitrand met uitzicht op een waterval.

Rheden – De Zijpenberg. Natuurmonumenten heeft aan de P-plaats speciale tafels neergezet die ook geschikt zijn voor een rolstoel. Uitzicht over het dal richting Montferland.

De Steeg – parkeerplaats De Lappendeken. Met kabelbaan voor de kinderen en grote kans om zwijnen te zien bezig met hun eigen diner op het weiland.

Ellecom – Willemsberg. Eet op 68 meter hoogte met uitzicht op de 7 lanen. De ruime bank is ooit neergezet ter ere van het huwelijk van de bewoners van Middachten.

Dieren – De Veerstoep aan de IJssel. Ontdek de steen die aangeeft dat dit de laagste plek van de gemeente Rheden is. Of eet eens aan de andere kant en pak de veerpont. Dit uitzicht richting Dieren is zelfs bij TV programma’s gebruikt.

Spankeren – Heel veel bankjes op de speciale bankjesroute gesponsord door lokale ondernemers en bewoners. Ontdek het bankje van De Jutberg. Neem een verrekijker mee en spot de prachtige natuur (route gratis op te halen bij De Luchte).

Laag Soeren – Fiets vanaf de Harmonie of De Jutberg de Professor Winternitzlaan af. Aan het eind van de verharding is een kleine parkeerplaats met bankje naast de beek. Of wandel stroomopwaarts tot de viersprong. Mooier kan niet!

En is het op zo’n plek wat drukker, denk aan de 1,5 meter, kies een andere plek en probeer het later nog eens. Gun elkaar de ruimte.

Wie zelf tips wil delen, kan deze sturen naar info@peteroversteegen.nl.