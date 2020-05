Gemeente Brummen vraagt inwoners naar corona-ervaringen

GEM. BRUMMEN – Hoe hebben de inwoners van de gemeente Brummen de coronamaatregelen van de afgelopen maanden ervaren? En hoe hebben zij de rol van de gemeente hierin ervaren? Deze vragen staan centraal in de nieuwste vragenlijst van inwonerspanel Brummen Spreekt.

Burgemeester Van Hedel beseft dat de invloed van het coronavirus op ons dagelijks leven groot is. “Het raakt ons allemaal. Het raakt ons thuis, in ons werk en in onze vrije tijd. Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor onze dienstverlening, voor bijeenkomsten die we gepland hadden, voor vergaderingen. Maar gelukkig, ook al werken vrijwel alle medewerkers en bestuurders vanuit huis, heel veel gaat ook gewoon door.”

De burgemeester werkt nauw samen met zijn collega’s binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de rijksmaatregelen uit te werken in concrete afspraken, die ook uitvoerbaar en zoveel mogelijk te handhaven zijn. “We zijn heel erg benieuwd hoe onze inwoners de afgelopen periode hebben ervaren. Juist om van die wetenschap ook de komende maanden gebruik te maken.”

De vragenlijst die is opgesteld gaat over de periode tót 11 mei, voor de stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen. “We zijn benieuwd hoe inwoners met de ontstane situatie omgaan en wat ze van de gemeente verwachten. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners hun ervaringen via dit panel met ons delen. Dat geeft ons waardevolle informatie. En om de landelijke slogan nog maar eens te gebruiken: alleen samen kunnen we het coronavirus verslaan”, aldus Van Hedel.

Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkt in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van Brummen Spreekt en zijn of haar mening geven. Aanmelden kan via www.brummenspreekt.nl. De vragenlijst over de coronamaatregelen kan worden ingevuld tot en met 25 mei.