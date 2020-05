Geen schot in Loenense Uitkijktoren

LOENEN – Het wil maar niet vlotten met de bouw van de Uitkijktoren in de Loenermark. De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen ontving van de Provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn het bericht dat de Provincie Gelderland een voorlopig besluit had genomen over de vergunning voor de bouw van de uitkijktoren. Het voorlopige besluit was de vergunning af te wijzen.

De reden van dit besluit heeft te maken met een misverstand tussen Apeldoorn en de Provincie. Het betreft hier het al dan niet ontbreken van een ecologische beoordeling bij de aanvraag. Deze beoordeling zou noodzakelijk zijn in verband met het Stikstofbesluit van mei 2019 door de Raad van State.

Tussen Apeldoorn en de Provincie Gelderland is inmiddels uitvoerig contact geweest met als gevolg dat het voorlopige besluit is ingetrokken. De komende tijd vindt nader overleg plaats, waarbij de Vrienden van de Loenense Bossen betrokken zullen zijn.