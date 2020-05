Geen ‘Loenense karmse’

LOENEN – Het is in de lange geschiedenis van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging, ook wel de Oranjevereniging, van Loenen nog niet eerder voorgekomen dat de Oranjefeesten niet doorgingen. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten door de caronamaatregelen dat de feesten, die meestal De Loenense karmse worden genoemd, worden afgelast. Het dorpsfeest, met als hoogtepunten het vogelschieten voor de mannen op vrijdag en een eigen schuttersfeest voor de vrouwen op zaterdag, was gepland op 21, 22 en 23 mei aan de Groenendaalseweg. Donderdag (Hemelvaartsdag) wordt meestal begonnen met de openstelling van attracties, puzzeltocht en het opstijgen van een ballon. Vooral voor de jonge Loenenaren is het niet doorgaan van de feesten een forse domper. Het bestuur beloofd volgend jaar weer een daverend feest te organiseren.