Geen avondvierdaagse zonder Theo en Wilda Hennekes

DIEREN – Theo en Wilda Hennekes uit Dieren zijn donderdag 14 mei verrast met een telefoontje van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. Hij mocht hen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Theo en Wilda zijn het gezicht van de Dierense avondvierdaagse. Donderdag zou de intocht van de 55e editie hebben plaatsgevonden.

Theo en Wilda nemen al dertig jaar de organisatie van de avondvierdaagse in Dieren op zich. Samen met dochter Michelle en een groep van bijna vijftig vrijwilligers zorgen zij er elk jaar weer voor dat er mooie routes worden uitgezet en zo’n 1.500 wandelaars, vooral kinderen veilig mee kunnen lopen. Jammer genoeg kon de editie van dit jaar niet doorgaan, het zou de 55e vierdaagse worden en de 30e onder aanvoering van Theo en Wilda.

Nog even de feiten op een rijtje: Theo Hennekes is al 30 jaar coördinator van de Stichting Avondvierdaagse Dieren. Hij regelt en coördineert met veel passie alles: routes uitzetten, het nalopen van routes, vergunningen aanvragen, scholen aanschrijven, sponsoring, vinden en binden van vrijwilligers, gesprekken voeren met de gemeente en politie, EHBO, muziek, teveel om op te noemen. Inmiddels lopen jaarlijks meer dan 1.500 wandelaars deze vierdaagse.

Daarnaast coördineert Theo ook de inzet van verkeersregelaars voor de intocht van Sinterklaas, de carnavalsoptocht, de Halloweenoptocht en de hardloopwedstrijden voor het dorp Dieren. Ook is hij coördinator van de wandelbondvereniging van een gedeelte van Gelderland en helpt hij vaak andere dorpen met organiseren van een avondvierdaagse. Dit allemaal op vrijwillige basis, naast zijn reguliere baan bij de gemeente Arnhem.

Ook Wilda Hennekes-Stroker is al 30 jaar druk met de organisatie van de avondvierdaagse in Dieren. Zij verzorgt de inschrijving van scholen en individuele wandelaars. Vier avonden per jaar regelt zij alles op het startbureau: van inschrijving tot aan de medaille. Ook zorgt zij die dagen dat er een hapje en drankje klaar staat voor alle vrijwilligers en er een presentje voor ze klaar staat op de laatste avond als dank voor alle hulp. De hele organisatie gebeurt in de vrije uurtjes, veelal op de achtergrond. Ieder jaar worden er nieuwe routes uitgezet en uitgeprobeerd, medailles uitgezocht en sponsoren en vrijwilligers geworven.