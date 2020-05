DIEREN – Brandweer en de politie zijn maandagmiddag 18 mei rond 17.00 uur met spoed uitrukt naar een woning aan de Zutphensestraatweg in Dieren. Bij graafwerkzaamheden achter het huis was een gasleiding geraakt. De bewoners waren bezig met een kraantje.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de leiding met tape afgeplakt. Medewerkers van Liander hebben daarna de leiding gerepareerd. Vanwege de inzet was de weg tijdelijk afgesloten.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink