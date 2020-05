Fractievoorzitter Erwin te Bokkel stopt als raadslid in Brummen

BRUMMEN – Fractievoorzitter Erwin te Bokkel van het CDA in de gemeente Brummen legt eind juni zijn taken neer als raadslid. Te Bokkel heeft een nieuwe functie gekregen bij zijn werkgever en kan dit neer meer combineren met het veeleisende raadswerk. Zijn taak wordt overgenomen door Dity Zuidwijk – van Lenthe.

Te Bokkel is werkzaam bij de brandweer en heeft afgelopen winter een nieuwe managementfunctie aanvaard. Dit betekent dat hij veel vaker ‘s avonds moet werken, wat lastig te combineren is met het raadswerk. Ook betekent dat hij in zijn nieuwe functie bij de Veiligheidsregio vaker met burgemeester Alex van Hedel zou moeten overleggen. Dit is formeel weliswaar toegestaan, maar kan in praktijk lastig zijn.

En dus heeft de fractievoorzitter besloten deze functie neer te leggen, geen makkelijke keuze. “Het werk als raadslid is pittig, maar het is ook interessant en betekenisvol werk. Je vervult een belangrijke en dienstbare rol binnen de lokale democratie. Zo voel ik dat. En misschien wordt er van buitenaf weleens wat anders gesuggereerd, maar het geeft voldoening om samen te werken met al die veelzijdige en betrokken collega’s in de fractie en in de gemeenteraad van Brummen”, aldus Erwin te Bokkel. “Ik denk dat wij als CDA, ook op de momenten dat het moeilijk was, in staat zijn geweest om verbinding te blijven leggen in de raad. Dit in het belang van onze mooie gemeente. Er is een goede samenwerking in de coalitie en in het college van B&W. Met Ine van Burgsteden hebben we een uitstekende wethouder. Ik heb er daarom veel vertrouwen in dat we als raad en college de juiste beslissingen kunnen nemen voor Brummen, ook als het soms even moeilijk wordt.”

Te Bokkel wordt opgevolgd door Dity Zuidwijk-van Lenthe, de huidig plaatsvervangend fractievoorzitter.

Foto: De Brummense fractie van het CDA, met links vertrekkend voorzitter Erwin te Bokkel, daarnaast zijn opvolgster Dity Zuidwijk-van Lenthe en daarnaast steunfractielid Gerry Ypma-Liefers en fractielid Arjan van der Leest