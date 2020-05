FormulierenHulp per telefoon

RHEDEN – De vrijwilligers van FormulierenHulp Rheden van Humanitas kunnen op dit moment niet helpen tijdens de inloopspreekuren. Daarom staan ze inwoners die hulp nodig hebben met brieven en andere lastige papieren telefonisch hulp. Mensen kunnen bellen als ze hulp nodig hebben met bijvoorbeeld een betalingsprobleem, het aanvragen van uitstel voor de belastingaangifte, het zoeken naar een sociale huurwoning of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. FormulierenHulp Rheden is op maandag bereikbaar tussen 9.30 en 11.30 uur, op woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur en op donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur. Het telefoonnummer is 06-51889255. Mailen kan ook: formulierenhulp.rheden@humanitas.nl.