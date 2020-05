Foi, Foi: Vrouw kwiet

Jan en Trees hadden gien auto. Dat was hun veul te duur. Umdat de familie van Jan en Trees nogal var weg woonden was de anschaf van un bromfietse (in die tied) un ideale oplossing. Noe riejt de olderen niet meer op un bromfietse. Misschien nog op un scooter. Ut fietsen met un rappe E-bike, gewoon un elektrische fietse, doet ze noe veul meer.

Jan wol ok veilig riejen en besloat deurumme um goeie degelijke helmen te kopen. Dit was niet alleen verplicht maar ok veul veiliger.

Op un mooie zunnige dag besloaten Jan en Trees heur zus Annie op te zuuken. Ze waren d’r nog niet vake samen d’r op uut ewes, maar Jan wol d’r toch wat meer ervaring mee opdoen. Ja, heur zuster wonen niet noast de deure, wel un uurtje riejen, deurumme goed in epak en de leren jassen d’r bie an. Ja, die kosten ok wel wat, maar toch altied veul veurdeliger dan un auto.

De Zundappbrommer wörden uut de schuure ehaald. De jassen an etrokken en de helmen op ezet. De reis kon beginnen.

Onderweg zei Jan nog un keer tegen zien Trees: “Ziet ie goed?” Maar d’r kwam gien antwoord. Jan heuren niet wat, dat kwam zeker deur ut lawaai en de dichte helm. Noa un tiedjen kwam ut Kanaal in zicht. Hee mos oaversteken en oaver de brugge hen. Hee schrééuwen nog tegen Trees: “Kiek ie noa links dan kiek ik noa rechts of d’r ok verkeer ankump.” Ok noe weer gien antwoord. Dat kump deur die helm, dacht Jan weer, maar vond ut toch wel un bitjen raar. D’r kwam gien verkeer an en Jan stak de kruusing oaver en ut kanaal.

Toen begon hee ut toch wel un bitjen vremp te vinden umdat hee helemoal gien reactie kreeg. Dat leek um niks. Hee gaf gas terugge en stappen af. Toen schrok hee zich un bult. D’r zat niemand achterop. Misschien was Trees d’r wel af evallen zonder dat hee ut emark had? O, wat schrok hee toch. Dat was mien toch ok wat, hoe kon dat noe zo gebeuren? D’r zat veur Jan niet anders op dan umme te dreeien en terugge te riejen richting zien huus. Jan ging terugge en onderweg keek hee of Trees argens in de sloot lag. Ja, dat kon maar zo. “Met vrouwen wist ie nooit”, dach hee. Hoe hee onderweg noa huus ok loeren en loeren, nargens gien vrouw te vinden.

Toen hee bie huus kwam zag hee ut al. Doar stond Trees met leren jas en de helm op. Hellig! Dat ku’j wel noagoan. Ze waren zo an ut heisteren ewes met un paar keer d’r op en d’r afstappen dat hee ut niet emark had dat Trees d’r niet op eklommen was. Alderbastend hellig was zee dat Jan maar zo was weg erejen. Jan zei maar niks meer en zei rustig: “Klim d’r mar achterop.” Maar Trees bleef maar mopperen en mopperen. Ze bint wel veilig an ekommen bie de familie, maar Jan hef dat nog vake motten heuren.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Hee hef de beste papieren maar de slechtste manieren