Foi, Foi: Sunde of Zunde

Soms zit un mense stil te prakkezeren en denk dan an zien jeugdherinneringen. Harm Knienenkamp uut ut Kluungat deed dat ok in zien lèven. Hee schreef doar oaver: “Wat sunde is weet wiele wel: as de koe in ut water drit en de stront geet drieven. Maar een van de grootste zundes is toch wel stèlen. Ik geleuve zelfs dat de bekende Tien Geboden doar mee begint. Ik bekenne hiermee een van mien jeugdzundes in dit woar gebeurd verhaal.

Ut gebeuren in ut veurjaar van 1955. Ik weet ut nog goed. In die tied moch ie reuken a’j van de legere schole afkwammen. Dat was toen op 1 april. (Later wörden dat 1 september). Ik kon hoast niet wachen töt ik un grote vent was en de geneugten van zo’n sjekke moch pruuven. Um sjek te kopen had ie centen neudig en die had ik natuurlijk niet. Noe hadden wiele in die tied in Klarenbeek kapper Koolman en die had, zoals toen gebruukelijk was, d’r ok un sigarenwinkel bie. Vuule iele al nattigheid? Op un woensdagmiddag zei mien moeder tegen mien: “Hier Harm, heb ie twee kwartjes. Goa noa de kapper loat oe hoar maar knippen, want ie loop d’r veur schande bie.” Doar zat ik net op te wachen.

Mien plannetje had ik al lange kloar. Vloetjes en lucifars had ik al versierd. Dus met de twee kwartjes van moe in de hand en de vloetjes in de broekzak noa de kapper. Noe mo’j oe effen veurtstellen: un klein winkeltjen met un teunbanke en doar achter un kamertjen as kapsalon. Op de teunbanke zag ik ze al stoan: de mooie zilverkleurige pakkies ‘Sta op sterling’-sjek. Pries 60 cent. Ik liepe noa achter en was metene an de beurte. Gelukkig kwamen d’r nog un paar klanten binnen.

Toen ik kloar was ging wiele noa de teunbanke um af te rèkenen. Ik gaf mien twee kwartjes af en de kapper ging alweer noa achteren um de volgende klante van zien weelderige hoardos te ontdoen. Ik zag mien kans schone en gritsen rap un paksien sjek van de teunbanke. Ut harte bonksen mien in de strotte. Rap op de fietse (Henk Lubberding uut Voorst had mien niet bie kunnen hollen). Bie de koalenboer rechtsaf richting Kluungat. Halfweg langs de bèke de fietse an de kante en ut zol gebeuren. Onderan de diek ut spul uut de zak ehaald en met bevende vingers ut paksien lös emaak. Maar o wat un teleurstelling toen de inhoud te veurschien kwam. Ut was zagemèèl..

Ut was un showpaksien. Met in grote boage heb ik ut hele spul in de bèèke egooid. Lustig dobberen ut paksien richting de viever van Krepel. Ik vuulen mien de ongelukkigste vent van Klarenbeek en umstreken. Ut enige wat mien nog resten was te wachen töt april.

30 meert trok ik veur de laatste keer de deure van school 16 in Oosterhuuzen achter mien dichte. Mien vader reed melkwagen en op 2 april kreeg ik van um in de Botterweg in Loenen 60 cent um bie Oudbier un echt paksien ‘Sta op sterling’ te halen. Zo zie’j maar weer: ‘Gestolen goed gedijt nog steeds niet.”

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

