Foi, Foi: Louis

“Ik goa effen mien rondjen doen…”. Dit stond (in dialect) boaven an de rouwkaarte bie ut oaverlijden van Louis Kruk uut Loenen. Op 6 mei is un bekende Loenenaar oaverleden. Kruk kennen heel Loenen en bienoa iedereen in Loenen kennen de man op de fietse die dagelijks zien rondjen maken deur ut darp. Hee was graag op de hoogte was van alles wat d’r in ut darp gebeuren: mooie en minder mooie dingen. Hee wist (bienoa) alles.

Loenen zal um missen. Hee was un bekend en verdienstelijk dorpsfiguur die alderbastend veul veur ut darp hef edoan. Tot ut laatste toe bleef hee bezig met zien functies. Soms liet zien gezondheid um effen in de steek en kon hee niet goed uut de voeten en dan was hee niet best te passe.

Louis gruuien op an de Voorsterweg en ging noar de Kanaalschole. Hee hef doar op die schole un goeie ondergrond ekregen veur later. Noa de middelbare schole kon hee bie de gemeente an ut wark. Dat hef hee merakels goed edaon.

Doarbie was Louis un echte verenigingsman, echt un keerl woar ze in un darp wat an heb. Zien hart en ziel lag veural bie de voetbalvereniging Loenermark. Hoewel hee zelf gien voetballer was, hef hee zich arg verdienstelijk emaak veur de club. Hee zat in veul commissies en in ut bestuur. Un tied as secretaris en ok nog as veurzitter. Hee kennen iedereen en wist oaveral de weg te vinden. Veur de jeugd zetten hee zich in, want hee vond ut arg belangriek dat de jeugd zich kon ontplooien.

Hee hef bar veul eregeld veur de voetbalclub. Veul toernooien. Ze gingen biljarten maar ok kaarten. Dat deed hee ok graag en regelen doar heel veul veur. Ut wel un wee van zien Loenermark ging um arg an ut harte. Was d’r altied bie as ut eerste elftal speulen en de laatste joaren op zundagmargen ok alle nieuwtjes deurnemmen in de kantine.

Maar Louis deed nog veul meer veur ut darp. Hee kreeg de Dorpsparel Loenen en un Koninklijke onderscheiding! Dat hef hee ten volle verdiend, want noast de voetbal was hee ok un actief lid van de Dialectclub Vrienden van de Streektaal Loenen & Umstreken. Hee kon merakels mooie gedichten en verhaaltjes schrieven. Op de uutvoeringen speulen hee mooie rollen speulen in de sketches.

Pas elejen hef hee afscheid enommen van bestuur van De Bruusbèke. Wat hef hee door un bult wark veur verzet! Lange tied was hee doar un centraal figuur.

An Louis hef Loenen ok te danken dat de 55PlusSoos (vrogger de Bejoardensoos) is blieven bestoan. Toen ut kats mis ging, sprong hee d’r op en doarnoa ging ut weer prima. Lange tied is hee doar penngingmeester/secretaris ewes. Hee leggen dan ok graag un kaartje. Louis deed van alles, te veul um op te nuumen. Loenen hef arg veul an um te danken.

Jammer dat hee d’r niet meer is. Dat nare coronavirus hef um eveld. Zien gezin en ok Loenen zal ut helaas zonder um motten doen, maar veul mensen bewaart heel mooie herinneringen an deze actieve keerl!

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Vergeet ut verleden niet, dank aan de mooie joaren, maar de tied geet varder