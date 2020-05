Flinke rookwolk bij schuurbrand in Rheden

RHEDEN – Een schuur vol stro achter een woning aan de Dorpsstraat in Rheden is maandagmiddag 18 mei in brand gevlogen. De brandweer werd rond 16.15 uur gealarmeerd. Toen de spuitgasten arriveerden, waren de bewoners van het huis al begonnen met het blussen van de schuur. De brandweerlieden hebben dit overgenomen en zijn begonnen het stro uit de schuur te halen om het vuur zo volledig te kunnen blussen. De rook was in de ruime omgeving van Rheden te zien en te ruiken. De brand trok veel bekijks.

Foto: Roland Heitink