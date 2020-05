Fietser en scooterrijder botsen

DOESBURG – Een fietser is dinsdagmiddag 12 mei gewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad langs de Didamseweg in Doesburg. Door een nog onbekende oorzaak kwamen de fietser en scooterrijder met elkaar in botsing. Rond 16.50 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

De fietser is in de ambulance gecontroleerd en behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De scooterrijder raakte ook gewond, hij heeft onder andere een wond op zijn hoofd.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink