Emmaüskerk te Dieren zondagmiddag open

DIEREN – Vanaf Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, is de Emmaüskerk in Dieren elke zondagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur geopend. Zo wil de R.K. Parochie Eusebius, ondanks alle beperkingen van deze tijd, een beetje contact onderhouden en gastvrijheid betrachten. Bezoekers kunnen een kaarsje opsteken, de paaskaars is aangestoken en er is orgelspel. Ook zijn er leden van de locatieraad aanwezig. Vanzelfsprekend worden de coronarichtlijnen toegepast: er kunnen niet teveel mensen tegelijk naar binnen, er zijn vaste routes in de kerk en er wordt anderhalve meter afstand gehouden.