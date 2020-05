Eindexamens voor beiaard-master vrijdag te horen in Doesburg

DOESBURG – Inwoners en bezoekers aan Doesburg kunnen vrijdag 29 mei genieten van heel bijzondere carillonconcerten. Beiaardiers Jan en Piet doen dan het eindexamen voor de masterstudies Beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Ze worden begeleid door Doesburgse stadsbeiaardier Frans Hagen.

Om 14.30 uur is het eerst de beurt aan Vincent Hensen – Oosterdijk (1986). Hij begon zijn muzikale carrière als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren en sinds 2012 is Vincent cantor-organist van de Nicolaïkerk in Appingedam. Daarnaast is hij beiaardier in Winschoten, Veendam en Leeuwarden.

Hensen – Oosterdijk studeerde vanaf 2005 voor Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. In juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, die valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en waarvoor hij vrijdag eindexamen doet.

Op het programma staan deze middag Pavana Lachrimae van J.P. Sweelinck, Partita nr 2 voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach, het Thème varié van Joseph Haydn, de Prelude nr 1 uit Préludes Melodiques van J.F. Volckerick, de Fantasie II voor beiaard van Jef Rottiers en Fantasia con corale Te lucis Ante Terminum van J. Dragt. Ook geeft hij een improvisatie op een gegeven thema.

Tommy van Doorn (1990) speelt om 16.00 uur. Hij is beiaardier van Boxtel, Geldrop en Schijndel en tevens organist van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Smitsorgel.

Hij begon op zevenjarige leeftijd met pianolessen. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde hij hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waarvoor hij in 2014 cum laude afstudeerde. Ook verdiepte hij zich in het bespelen van het Franse drukwindharmonium. Deze zomer studeert hij af voor de masterstudies Beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort (bij Frans Haagen) en Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

In de Martinitoren in Doesburg speelt Van Doorn Les Folies Françoises, ou Les Dominos van François Couperin, Sonata a Cembalo Solo van Sybrandus van Noordt, Passacaglia uit: Uranie, suite voor klavecimbel van Johann Kaspar Ferdinand Fischer en Variaties over Unser dummer Pöbel Meint van Wolfgang Amadeus Mozart, van Chr. W. v. Gluck.

www.vincenthensen.com

www.tommyvandoorn.com