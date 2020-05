Eerste jaargangen oude lokale krant Koning en Grondwet online

DOESBURG – Nu het Streekarchief aan de Nieuwstraat in Doesburg geen bezoekers toelaat in verband met de coronamaatregelen, heeft archivaris Alex Koster ineens tijd over. Een mooi moment om een klus op te pakken die al lang op het lijstje staat. Samen met archiefassistent Winfried Alofs is hij begonnen met het digitaliseren van enkele tientallen jaargangen van Koning en Grondwet, een lokale krant die vanaf 1860 verscheen in Doesburg en omgeving.

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg bewaart ongeveer ‘anderhalve kilometer aan papier’. Het oudste stuk stamt uit 1230 en is een deel van de stadsbrief, een voorloper van het verkrijgen van stadsrechten in 1237. Het Streekarchivariaat beheert de gemeentelijke archieven, onder andere van de gemeente Doesburg, maar er is ook veel geschiedenis terug te vinden over verenigingen, ondernemingen en ga zo maar door. “Soms heeft een secretaris een bananendoos vol papieren op zolder staan en brengt dat naar het archief”, vertelt streekarchivaris Alex Koster. “We gaan er ook wel zelf achteraan als we weten dat er ergens iets te halen is. Als bijvoorbeeld een oude winkel sluit, vragen we na of er geen archiefmateriaal is. Dit soort persoonlijke documenten vormen een mooie aanvulling op de officiële stukken van de gemeente.” Natuurlijk krijgt Koster ook een hoop papierwerk onder ogen dat niet van belang is, maar hij ziet liever dozen vol papieren teveel dan dat er belangrijke documenten verloren gaan. “Het liefst zou ik alles bewaren, maar dat kan niet. Dus we maken keuzes. Wij beslissen in feite wat er belangrijk genoeg is om over tien of honderd jaar nog na te kunnen lezen.”

Onderdeel van het archief zijn lokale kranten, ook Regiobode wordt hier zorgvuldig opgeborgen. Een verre ‘voorloper’ was Koning en Grondwet, Nieuws- en Advertentieblad voor de Graafschap Zutphen. De eerste editie werd op 28 november 1860 uitgebracht door de Doesburgse uitgever Willem Becking, in samenwerking met de Zutphense boekhandelaar J. Schoonman. Het Streekarchief heeft een aantal jaargangen in bezit en nu de tijd er is, zijn Koster en zijn collega Alofs begonnen met het inscannen en online zetten van de pagina’s. De kranten zijn in het verleden al eens ingebonden en worden nu zorgvuldig losgemaakt, waarna de pagina’s één voor één worden gescand. Een tijdrovende klus, maar de eerste drie jaargangen zijn inmiddels in te zien via www.liemersverleden.nl.

Koning en Grondwet bevatte vooral in het begin veel internationaal nieuws, over veldslagen in Amerika en ontwikkelingen in Rusland. Daarnaast komt er in de loop der jaren steeds meer klein nieuws uit de streek in te staan. Advertenties voor dienstmeiden en knechten, rapportages van de politie en de vertrektijden van de tram. Koster en Alofs stuitten op de eerste aankondigingen van concerten door het Doesborgh’s Mannenkoor. “Maar we vinden ook vreemde berichten terug, zoals deze over een duivelsuitdrijving of het artikel over een jongen die gaten boorde in de schipbrug”, geven ze wat voorbeelden.

Het is de bedoeling dat alle edities van Koning en Grondwet die in het bezit zijn van het Streekarchivariaat, online komen. Koning en Grondwet werd in 1893 omgedoopt tot Doesburgsche Courant. Koster hoopt ook deze in de toekomst online te gaan zetten, maar dat kon maar zo een meerjarenproject worden. “Het zou mooi zijn als al die oude, kwetsbare kranten toch aandacht krijgen en ingekeken kunnen worden zonder dat ze steeds uit de kast gehaald hoeven te worden.” Koning en Grondwet is terug te vinden op www.liemersverleden.nl.

Foto: Winfried Alofs (links) en Alex Koster digitale vele edities van Koning en Grondwet, de lokale krant uit eind negentiende eeuw