Eerste bewoners betrekken nieuwe Lorentzhof

VELP – Op donderdag 30 april kregen de eerste bewoners van het Lorentzhof in Velp de sleutel van hun nieuwe woning. De woningen zijn volgens planning opgeleverd, de parkeerplaatsen en de wegen aangelegd en de gemeenschappelijke tuin is ingericht.

‘Natuurlijk hadden we graag met elkaar een feestje gebouwd. Hoe leuk is het dat Innoforte woningen voor ouderen heeft gerealiseerd in de nabijheid van het Lorentzhuis”, zegt Marie José de Dreu, manager Gastvrij & Huisvesting. Een feestje zat er door de coronacrisis niet in, maar de overdracht van de sleutel kon natuurlijk gewoon doorgaan.

Innoforte realiseerde dertig duurzaam gebouwde huurwoningen. Deze zijn bedoeld voor mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met hulp van de thuiszorg. Er zijn twee typen woningen met 64 en 68 vierkante meters oppervlak. Ze hebben een ruime woonkamer, een slaapkamer, extra inpandige bergruimte en verschillende domoticatoepassingen. Iedere woning heeft zijn eigen terras en een buitenberging voor bijvoorbeeld de scootmobiel. Er is een gemeenschappelijke tuin.

De woningen zijn milieuvriendelijk onder andere door zonnepanelen op het dak. Qua bouwmateriaal en kleurstelling is gekozen voor natuurlijke materialen. De wijk wordt ontsloten via de bestaande weg vanaf de Merwedestraat, ook de officiële straatnaam voor deze huizen. Andere milieuvriendelijke oplossingen zijn het behoud van de al aanwezige bomen, de ondergrondse afvalcontainers en zogenaamde wadi’s om regenwater in natte tijden op te kunnen vangen. Bij de toegang naar de woningen worden centraal 25 parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bewoners.

De woningen zijn ontworpen door Agnova Architecten, de groene omgeving door Studio Nico Wissing.