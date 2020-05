Een Stief Kwartiertje: Wijsheid

De huidige tijd zet aan tot nadenken en dat gaat altijd gepaard met het stellen van vragen. Hoeveel vragen kun je stellen in deze tijd? Ik zou er met gemak deze hele pagina mee kunnen vullen, maar al zijn de vragen nog zo relevant, dan is het voor de krant economisch niet haalbaar. Dit schetst al zo’n beetje het dilemma van deze tijd. In de media buitelen de meningen van deskundigen van allerlei pluimage over elkaar heen en ze denken allemaal te weten hoe onze samenleving er straks moet uitzien. Ook dat schetst een dilemma, in ieder geval bij mezelf: ik heb geen glazen bol noch de wijsheid in pacht, alleen weet ik dat we nu oogsten wat we gezaaid hebben, het moet dus anders.

We hebben net onze nationale dagen achter de rug en de vrijheid gevierd in onvrijheid. We moeten dus op zoek naar een nieuwe bevrijding, de wederopbouw na de corona-oorlog. Bij veel mensen begint de saamhorigheid samen met het opgesloten zijn te knellen en de algehele onzekere maatschappelijke situatie voert ons dichter naar de allesomvattende vraag: op welke waarden gaan we de samenleving weer opbouwen? Iedereen wil graag weer aan de slag.

De afgelopen weken hebben we kunnen lezen over Booking.com, dat verleden jaar 5 miljard aan aandeelhouders en eigen mensen heeft uitgekeerd en nu bij de overheid de hand ophoudt. En over de KLM dat zich niet buigt over de retorische vraag: is de economie al die jaren gegroeid dankzij de KLM of is KLM juist gegroeid dankzij de economische groei? KLM gaf zelf het immorele antwoord.

Er zijn grote bedrijven die jarenlang belasting hebben ontdoken door winsten te parkeren in belastingparadijzen en nu gered moeten worden door dezelfde overheid onder het mom van het sociaal-emotionele argument: banenverlies. En de overheid die in de afgelopen jaren toestond dat ziekenhuizen omvielen en de zorg heeft uitgekleed; ze geeft er nu, na het bekende gesteggel, een mondkapje voor terug, met de complimenten uiteraard.

Ook de lokale overheid heeft het moeilijk vanwege de extra kosten. Rheden heeft al aan de provincie voorgesteld een Noodfonds Coronavirus in te stellen en doet er alvast een beroep op. Brummen zal spoedig volgen als ze tenminste tijdig van de intensive care komt. Doesburg zal zichzelf eerdaags aan het infuus leggen. Voor gemeenten is het Noodfonds het nieuwste vaccin.

Het wordt niet meer als voorheen en dus is het tijd voor een nieuwe arbeidsethiek. Wederopbouw vraagt om groei, maar niet om een onbeperkte. Dus tijd om met elkaar vast te stellen wat we nu werkelijk belangrijk vinden, tijd om niet langer het aanbod de vraag te laten bepalen maar ons te bezinnen wat echt nodig is, wat echt van waarde is; kortom, tijd dat de moraal het wint van het winstbejag. Dezelfde moraal die een andere manier van leven inhoudt.

Corona maakt geen onderscheid tussen moslims, joden, christenen en atheïsten, tussen arm en rijk en tussen Doesburgers en Brummenezen. De wereld kent een gemeenschappelijk vijand, die alleen gemeenschappelijk bestreden kan worden. Corona biedt ook een geweldige kans om een toekomstbestendige economie op te bouwen, om te werken aan duurzame productiemethoden, om tot een goede omgang met grondstoffen te komen en tot een eerlijke verdeling van opbrengsten; kortom sociale rechtvaardigheid op basis van wijsheid. We zijn er niet om de aarde uit te wonen maar te bewonen in harmonie met de natuur en …. met de medemens; andersom mag ook. Laten we beginnen aan de Veluwezoom.

Desiderius Antidotum