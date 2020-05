Een Stief Kwartiertje: Meander

Er zijn mensen die tijdens hun leven de wens koesteren om ooit in de geschiedenisboeken terecht te komen, uiteraard vanwege een zeer bijzondere verdienste. Die wens is eigenlijk een illusie, dat weten ze zelf ook maar al te goed, net zo goed dat ze beseffen dat het een illusie zal blijven.

Maar er is hoop. Hoop is de overtreffende trap van illusie en het is bijna onvoorstelbaar, haast illusoir, dat het voor Rhedenaren mogelijk is nog dit jaar in een geschiedenisboek terecht te komen voor het schamele bedrag van 100 euro. U kunt figureren in het stripboek over de geschiedenis van de gemeente Rheden, dat eind dit jaar verschijnt. Nog belangrijker dan die paar centen is het gegeven dat u er geen heldendaad voor hoeft te hebben verricht. Een heldendaad mag natuurlijk wel, maar die 100 euro is belangrijker. Figureren betekent dat u een rol mag spelen in het boek. Het kan ook een bijrol zijn. Wellicht kunt u met een extra donatie een heldenrol toegedicht krijgen.

In het stripboek kunnen 25 Rhedenaren vernoemd worden. Het boek begint bij de gletsjers in de voorlaatste ijstijd, het Saliën, die vanuit Noord-Europa, alles voor zich uitschuivend, zuidelijk trokken en torenhoge heuvels vormden o.a. de Veluwe stuwwallen. Dat is zo’n 150.000 tot 200.00 jaar geleden; het kan dus een dik boek worden. In de beschreven geschiedenis gaat het over het onsterfelijke boswezen Meander en met een beetje fantasie is het mogelijk dat u in het leven, dat zich toen in het IJsseldal afspeelde, een hele verre voorouder herkent in een hagedis die tegen de stuwwal opklautert waar nu het gemeentehuis staat. Er was toen weliswaar nog geen bos, maar dat verhindert Meander niet zich boswezen te noemen en een relatie aan te gaan met uw verre voorouder. Of voor voorouders een extra bedrag wordt verwacht is mij niet duidelijk.

Maar u hoeft niet zo ver terug te gaan. Een paar jaar geleden heeft u wellicht meegedaan in het speelse gevecht met de Franse strijdkrachten bij Rhedenoord en al heeft u daarbij geen heldenrol gespeeld dan is het toch mogelijk om in het stripboek terecht te komen wanneer u toen tijdens de hevige gevechten de beeldschone Meander door de vijandelijke linies naar de Onzalige bossen heeft geleid en waarvoor Meander u op allerlei manieren rijkelijk beloond heeft; sindsdien noemt u de onzalige bossen zalig. Het is overigens niet duidelijk tot welk geslacht Meander behoort. Dat zou een reden kunnen zijn dat aan stadhouder Willem III ook een bepaalde rol wordt toegekend in het stripboek. Zoals u uiteraard nog weet uit de geschiedenisboeken van school is Willem III nog een tijdje de baas geweest over Gelre. Rond 1680 heeft Willem het Hof te Dieren tot zijn favoriete jachtslot verbouwd en vanwege zijn vermeende homoseksualiteit is nog steeds onduidelijk waarop zoal gejaagd werd; dat wild daarbij een rol speelde is duidelijk, alleen niet of zich dat in letterlijke of figuurlijke zin heeft afgespeeld. Maar wanneer u uitverkoren wordt in het boek te figureren met Willem dan heeft u misschien daar zelf ook iets over in te brengen, tegen meerkosten wellicht.

U moet gewoon in sprookjes geloven, een lofzang zingen op onze omgeving, een levendige fantasie hebben en een paar centen overhebben voor vernoeming. Wanneer u niet in een stripboek maar in een echt geschiedenisboek wilt terechtkomen, dan moet u een vaccin uitvinden tegen een virus dat zeker in de geschiedenisboeken komt en dan samen met eeuwige roem voor u. Maar ja, ook dat zal wel een illusie blijven.

Desiderius Antidotum