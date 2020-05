Een lintje voor Klaas Wensink

HALL – Klaas Wensink uit Hall is vrijdag 24 april verrast met een telefoontje van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. De burgervader vertelde Wensink dat het ‘zijne majesteit had behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Het bijbehorende lintje kon nog niet worden opgespeld, dit gebeurt op een later moment. De Dorpsraad Eerbeek – Hall, waar Wensink momenteel vice-voorzitter van is, heeft de decorandus dan zo lang maar een papieren lintje gegeven.

Sinds 1963 zet Klaas Wensink zich al in als vrijwilliger en dat begon bij de jongerenclub Eerbeek en Jong Gelre. Gevolgd door bestuurslidmaatschappen bij het Dorpshuis Eerbeek, de Gelderse maatschappij van Landbouw, de Studieclub Melkveehouderij, de fokstudieclub, de Kerk van Hall en Voorstonden en tot op heden is hij vicevoorzitter van Dorpsraad Eerbeek-Hall.

In aanwezigheid van zijn vrouw Ria en hun beider zoons, heel toevallig thuis die ochtend, kreeg Klaas burgemeester Van Hedel aan de lijn met het voor hem onverwachte bericht. Hij is blij met de onderscheiding, maar merkte gelijk op al die jaren ervaren te hebben dat samenwerking veel goeds mogelijk maakt.

Op de foto toont Klaas, met naast zich zijn echtgenote Ria, een voorlopig papieren lintje.