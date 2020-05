Echtpaar Pastoor 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Woensdag 6 mei was het feest in huize Pastoor in Doesburg. De heer en mevrouw Pastoor waren 60 jaar getrouwd. Dat is in deze tijd wat minder leuk, want het feest dat die zaterdag gegeven zou worden, kon helaas niet doorgaan. Ook het weekendje weg met kinderen en kleinkinderen moest worden afgezeggd. Maar zoals mevrouw Pastoor zegt: “we gaan wel, maar dan wat later.”

Mevrouw Pastoor was zeer verguld dat ze in twee weken tijd twee keer door de burgemeester gebeld is. Eerst op de dag van de lintjesregen met de mededeling dat ze was onderscheiden. En nu kreeg ze woensdagmorgen nogmaals een telefoontje met de felicitaties van de gemeente.

Meneer en mevrouw Pastoor hebben hun hele leven in Doesburg gewoond en kregen twee zoons, Ze hebben nu vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Meneer Pastoor zal bij veel oudere inwoners nog wel bekend zijn, want hij is 34 jaar lang postbode geweest in Doesburg.

Foto: Hanny ten Dolle