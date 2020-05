Echtpaar Campschroer 65 jaar getrouwd

VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht maandag 18 mei een bezoek aan het echtpaar Campschroer – Leissner in Velp. Hij feliciteerde het paar met hun 65-jarig huwelijk. Om gepaste afstand te kunnen bewaren, werden de bloemen overhandigd met een sneeuwschuiver.

Nol Campschroer is geboren op 18 mei 1934 in Rheden, zijn vrouw Dientje Campschroer-Leissner op 19 februari 1938 in Arnhem. Ze leerden elkaar leren op de dansschool Karel van Lunteren.

De heer Campschroer heeft in zijn werkzame leven verschillende banen gehad, maar de laatste jaren werkte hij in de verhuizingen. Mevrouw Campschroer verzorgde de kinderen. Later, toen de kinderen wat ouder waren, maakte zij scholen schoon.

Meneer en mevrouw Campschroer hebben zes kinderen. Inmiddels telt de familie ook twaalf kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Het paar zou het huwelijksjubileum met de kinderen vieren met een vakantie in Spanje, wat helaas nu niet kan doorgaan.

Mevrouw Campschroer speelt graag spelletjes op de computer en houdt van breien. De heer Campschroer is op het moment niet zo goed ter been. Het echtpaar is nog steeds erg gelukkig met elkaar.