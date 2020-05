Drukte op het fietspad op Hemelvaartsdag

LOENEN – Mede door het fraaie zonnige voorjaarsweer trokken er velen er met Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, op uit. Het is een traditie om dit op deze dag per fiets te doen. Vroeger ging met nog vroeg uit de veren om te gaan dauwtrappen, maar de tijden zijn veranderd. De dauw is er nog wel, maar de zin ontbreekt om op deze vrije dag vroeg op te staan. En dus werd het later op de dag flink druk op de fietspaden in de regio. Niet alleen waren er veel mensen op de fiets te vinden, ook wandelaars en skeeleraars trokken eropuit. Het fietspad langs het Apeldoornsch Kanaal bij Loenen was bij jong en oud erg in trek.

Hemelvaartsdag heeft door de coronavirus dit jaar een ander karakter gekregen. Zo is het in Loenen een aloude traditie dat de muzikanten van OLTO de inwoners van het dorp al vroeg wekten met hun muziek. Het orkest liep dan door het dorp en stopte onderweg regelmatig om door enkele gastvrije Loenenaren te worden voorzien van een ‘natje en droogje’. Dat ging dit jaar niet door, velen hebben het gemist.

Foto: Martien Kobussen