Drukte op het fietspad op Hemelvaartsdag

SPANKEREN – Nu er verder weinig te doen is, alle evenementen zijn immers geannuleerd, stapten veel inwoners en bezoekers aan de regio op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, op de fiets. Vroeger ging men nog vroeg uit de veren om te gaan dauwtrappen, maar de tijden zijn wat dat betreft wel veranderd. De dauw is er nog wel, maar de zin ontbreekt om op deze vrije dag vroeg op te staan. En dus werd het later op de dag flink druk op de fietspaden in de regio, zoals hier op de Broekdijk in Spankeren. Niet alleen fietsers, ook wandelaars en skeeleraars trokken er in het mooie weer op deze extra vrije lag lekker op uit.

Foto: Han Uenk