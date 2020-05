Drugslab opgerold in Drempt

DREMPT – Aan de Zomerweg in Drempt is vrijdagmiddag 8 mei rond 16.30 uur een inval gedaan door de Dienst Speciale Interventies van de Politie. Die inval gebeurde nadat er informatie binnengekomen was over een mogelijk drugslab.

Terplekke werd inderdaad een werkend drugslab aangetroffen. Leden van het arrestatieteam en de Dienst Speciale Interventies wisten zeker drie mannen te arresteren. Daarbij werd gebruik gemaakt van honden, zware wapens en een drone. Buurtbewoners hebben meerdere knallen gehoord. Het is nog onduidelijk of het hier gaat om schoten of, zogenoemde, flashbangs.

De Landelijke Faciilitiet Ontmanteling van de Politie en de Brandweer hebben het pand ontruimd en doen onderzoek naar het drugslab.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink