BRUMMEN – Zondag 3 mei rond 18.50 uur greep de politie van Brummen in bij een incident in de Ambachtstraat in Brummen. Een man veroorzaakte overlast in en rond een winkel. Agenten constateerden dat de man dronken was. Hij heeft een proces-verbaal gekregen voor openbaar dronkenschap en een winkelverbod.