Driedelige podcast over coronacrisis in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Hoe slaan inwoners, ondernemers en bestuurders zich in de gemeente Rheden door de coronacrisis? Deze vraag staat centraal in een serie van drie podcasts, gemaakt door journalisten Mark Snijders en Andrew Groeneveld uit Velp.

Snijders en Groeneveld vragen zich af hoe hard de gemeente Rheden is getroffen door de crisis en hoe inwoners en ondernemers het hoofd boven water houden. Wat doen zorgverleners, vrijwilligers en de gemeente om kwetsbaren te helpen? En wat gebeurt er voor anderen die er plotseling alleen voor staan? Ze zoeken antwoorden op deze vragen bij professionals uit het werkveld en verwerkten deze gesprekken tot een serie van drie podcasts.

Het eerste deel is getiteld ‘Een dreun voor de economie’. Hierin spreken Snijders en Groeneveld met wethouder Ronald Haverkamp, topambtenaar Rachid Haouli, eigenaar Sam Groenewoud van restaurant de Ruif en Tanco Frijlink van de Gelderse IJzerhandel. In deel twee, getiteld ‘De rol van de gemeente’ komen burgemeester Carol van Eert en wethouders Dorus Klomberg en Marc Budel aan het woord. In het derde deel, ‘Omkijken naar kwetsbaren’, wordt gesproken met Gerry van Haren van het Steunpunt Coronahulp, huisarts Arre Bekkering en wethouder Gea Hofstede.

De serie is gratis te beluisteren via www.andrewgroeneveld.com/podcast.

De podcast is mogelijk gemaakt door een eenmalige onkostenvergoeding van de provincie Gelderland. Die is bedoeld om in coronatijd initiatieven en burgerparticipatie door vrijwilligers mogelijk te maken. Mark Snijders en Andrew Groeneveld wonen in Velp en werken als freelance journalisten, tekstschrijvers en podcastmakers voor onder andere media-organisaties, bedrijven en nonprofit-instellingen. Zij wilden hun expertise inzetten om de inwoners van hun woonplaats beter te helpen informeren en een kijkje achter de schermen te gunnen bij het gemeentehuis, waar het college van B en W en het ambtelijk apparaat proberen de crisis in goede banen te leiden.