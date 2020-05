Draaiorgel op Tolzicht

BRUMMEN – Woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen werden afgelopen week verrast met een rondje muziek van het draaiorgel Frans Hals uit Apeldoorn. Gedurende twee uur bracht het draaiorgel gevarieerde muziek via het wandelpad. Zo konden bewoners vanaf het balkon of in de deuropening van hun woning genieten, meezingen en zo mogelijk een dansje maken. De muziek zorgde voor een plezierige onderbreking van de lockdown, wat zeer op prijs werd gesteld. De voorstelling werd georganiseerd en gesponsord door de Stichting Vrienden van Tolzicht.