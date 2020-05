Dorpsraad Brummen heeft bloembakken weer geplaatst

BRUMMEN – De Werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen heeft het centrum weer opgefleurd met mooie bloembakken. Ze zijn geplaatst op het Marktplein en in Rhienderen ter hoogte van het tankstation. ‘Een jaarlijks ritueel dat dit jaar met name het gehavende centrum van Brummen weer een beetje kleur geeft’, omschrijft de Dorpsraad.

De bloembakken zijn neergezet met de gezamenlijke inzet van Kwekerij Hartemink uit Lochem en de heer Brekveld. Een groep van zo’n twintig vrijwilligers geeft de bloemen elke week water, iets dat erg nodig is met het gebrek aan regen in de afgelopen weken. De Werkgroep Groen zorgt voor een schema, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer hij of zij aan de beurt is. In koppels van twee mensen worden alle bloembakken van water voorzien en worden en passant de uitgebloeide bloemen verwijderd.

Ondanks dat de openbare vergadering van de Dorpsraad in april niet kon doorgaan, blijven de raderen draaien. Zoals tijdens de vergadering in januari is aangekondigd is er een wissel voor de functie van penningmeester geweest. Nieuw bestuurslid in die functie is Anne-Margreet van der Horst. De overdracht van taken vindt binnenkort plaats, wanneer de coronamaatregelen het toelaten.

Om op volle sterkte te blijven is de raad op zoek gegaan naar meer enthousiastelingen. Een aantal mensen is persoonlijk benaderd en dit lijkt een juiste aanpak. De Dorpsraad kan verheugd melden dat er in elk geval gesprekken lopen met potentiële kandidaten. “Wanneer we weer in aanwezigheid van iedereen een openbare vergadering mogen houden zullen wij de nieuwkomers persoonlijk aan u voorstellen”, aldus de Dorpsraad.