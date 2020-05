Dorpskerk Rheden gaat open

RHEDEN – De komende tijd is de Dorpskerk in Rheden iedere zondagmiddag open van 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is dan welkom om de stilte te ervaren, een kaarsje aan te steken, even rond te lopen. Er zijn gastheren en -vrouwen aanwezig. Tijdens de openstellingen wordt van tijd tot tijd één van de orgels bespeeld. De coronarichtlijnen worden vanzelfsprekend toegepast, dit betekent dat er niet teveel mensen tegelijk naar binnen kunnen, dat de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen en dat er hygiënemiddelen aanwezig zijn. Zo wil de kerk, ondanks de beperkingen van deze tijd, een beetje gastvrijheid uitstralen.