Doneer voor rolstoelbus voor Sep

ANGERLO – In de krant van vorige week vertelden Esmi en Peter Oostendorp uit Angerlo over hun zoontje Sep. Sep heeft door een zeer zeldzaam syndroom een meervoudige beperking, waardoor hij onder andere niet zelfstandig kan zitten. Voor zijn vervoer, onder andere naar het ziekenhuis, maar ook gewoon eens voor een familiebezoek, hebben zij heel hard een rolstoelbus nodig. De gemeente vergoedt aanpassingen aan de bus, maar Esmi en Peter moeten zelf de bus betalen. Om dit te kunnen bekostigen, zijn zij een crowdfundingsactie begonnen.

Helaas is in het artikel van vorige week een foutje geslopen in het webadres. Het juiste adres om een donatie te doen is: www.doneeractie.nl/rolstoelbus-voor-sep/-43137.