Donateurskaart in de bus

HUMMELO EN KEPPEL – Donateurs van Muziekvereniging Hummelo en Keppel krijgen de donateurskaart dit jaar niet persoonlijk overhandigd. Het bestuur vindt het spijtig, maar is genoodzaakt de kaart in de bus te bezorgen met de vraag of de donateurs hun bijdrage over willen maken. ‘We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten aan de deur”, zegt het bestuur. “Wij hopen natuurlijk snel weer iets van ons muziekrepertoire te kunnen laten horen en u daarbij te mogen begroeten.” Mensen die nog geen donateur zijn, maar de vereniging een warm hart toedragen en dit willen worden, kunnen kijken op www.muziekvereniginghummeloenkeppel.nl.