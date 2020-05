Doesburgs Smartlappers brengen laatste groet aan Dick Jansen

DOESBURG – De Doesburgse Smartlappers hebben vorige week een laatste groet gebracht aan hun overleden drummer Dick Jansen. De leden van het koor vormden in tenue een erehaag en brachten een bloemenhulde. De bloemen zijn meegenomen naar de crematieplechtigheid.

Dick Jansen was dertien jaar de spil van het koor en de muzikanten. “Hij gaf tot zijn en ons plezier zijn ruime kennis en ervaring door”, vertelt het koor.

De leden kijken met veel plezier terug op de humor die Jansen in de groep bracht. “Hij ging eens bij een lied te snel van start en werd daarop aangesproken. Hij antwoordde met ‘ik wilde eens zien of de kunstgebitten goed vastzaten. Een andere keer konden wij de oudere dames adviseren een nieuw vel bij Dick aan te schaffen. Dat had hij namelijk net ook gedaan voor zijn grote trom!” Dick Jansen zorgde regelmatig voor hilariteit en de slappe lach, waardoor het wel eens duurde voor het koor weer verder kon zingen.

Het koor is Jansen enorm dankbaar en heeft hem de laatste eer bewezen met een erehaag. Dankzij de schenking van zijn slagwerk aan de Doesburgse Smartlappers, blijven zijn klanken bewaard. “Als wij weer gaan zingen, is de herinnering aan hem in ons hart”, aldus de Doesburgs Smartlappers.