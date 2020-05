Doesburg Jazz gaat in november niet door

DOESBURG – De organisatie van Doesburg Jazz heeft de plannen voor de volgende editie van het festival bijgesteld in verband met de coronacrisis. Na zorgvuldige overwegingen is besloten dat een driedaags festival met naar verwachting duizenden bezoekers in november van dit jaar niet verantwoord is.

Samen met de deelnemende podia, horeca-ondernemingen en sponsoren, en afhankelijk van de beschikbaarheid van bands en orkesten, wordt gezocht naar een nieuwe datum in 2021. Zodra dat veilig en verantwoord is, gaat de organisatie de details met podia, horeca-ondernemingen en sponsoren bespreken. Op de achtergrond wordt ondertussen rustig doorgewerkt, onder andere aan de evaluatie van Doesburg Jazz 2019, met daarin bezoekcijfers, resultaten en nieuwe ontwikkelingen. De evaluatie wordt binnenkort gepubliceerd.